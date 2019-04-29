保育、反廢死大將決定退隱！ 陳正育未來要這麼做…

2019-04-29 10:00

〔記者王俊忠／台南報導〕過去多年致力保護流浪貓、狗動物、反對我國廢除死刑的社會服務工作者陳正育，也曾經3度參選台南市東區市議員都鎩羽而歸。陳正育表示，因為年紀漸長，要為自己與家庭多打算些，日後要專心全力拚事業、打造控股公司，不再分心參與公共事務、也不再參政。

已有一段時間未公開露面的知名保護流浪動物人士陳正育表示，他目前已經退出所有參與的社團，不再參與任何公開活動及上電視新聞，目前是專心在商場工作、打造1個屬於自己的控股事業王國。他說，年輕時就在研究控股公司，未來會全力打拚事業，希望各界好友支持他的決定，對於保護流浪動物、反廢死等社會運動的參與，不要再打擾他，希望能給他深深的祝福；也不會再對於這些社會議題接受媒體訪問。

不過，陳正育也說，對流浪動物的愛心永遠不會放棄，過去他是向政府陳情的方式來推動，未來如果行有餘力、會改用個人捐款方式，繼續幫助保護流浪動物、反廢死刑、貧苦孤兒等公益志業。會這麼做，是決定退居幕後，讓自己工作、生活過的單純些。

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