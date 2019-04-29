郭董看過來！鄉鎮市長「促進會」與「聯誼會」差很大

2019-04-29 00:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕郭台銘、朱立倫、盧秀燕等國民黨大咖昨天聯袂出席「中華民國鄉鎮市長促進會」，郭台銘還被外界形容是「接地氣之旅」，但他拜訪的「中華民國鄉鎮市長促進會」與全國鄉鎮市長組成的「中華民國鄉鎮市長聯誼會」名稱很接近，實際的宗立宗旨卻「天差地別」。

正牌的「中華民國鄉鎮市長聯誼會」已成立多年，網羅全台各鄉鎮市長，確實是一個鄉鎮市長的聯誼組織，但「中華民國鄉鎮市長促進會」被稱為「山寨版」，去年3月才成立，會長洪叁民在成立大會中表示，該會成立的目的是促進兩岸交流、共圓中國夢，和衷共濟、再造中華民族輝煌歷史。

向本報爆料的黃男說，該會最活耀的就是會長洪叁民本人，洪全台遊走，跟鄉鎮市長、縣長、立委、鄉鎮長合照，跟洪叁民「同框」的政治人物並不知道他在搞什麼。

洪叁民受訪時表示，他是有感於鄉鎮市長卸任後都不被政府重視，自己有心想要服務選民卻不得其法，所以才成立該組織。

對於為何宣揚「統一」的理念？他強調，兩岸同文、同種，不打仗就可以和平，只有兩岸坐下來好好談才有和平，他並不覺得推動兩岸交流有什麼錯。

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