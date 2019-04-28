羅文嘉「文青」發文 網：藏著深厚寓意

2019-04-28 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨秘書長羅文嘉近日在臉書發文，關於三年前被自己家狗咬傷之事，看似文青的文筆，卻淺藏著深厚寓意，讓網友直呼「根本政壇狠角色，隱喻得很厲害」。

羅文嘉近日在臉書分享，三年前他被自己的毛小孩咬傷，竟是因為當時四隻家狗打成一片，他急著上前阻止，不料，上前拉住一隻，另一隻卻撲了上來，一口咬住他的腳，害得他休養一個月。但他沒有辦法責怪牠們，傷口痊癒後，牠們始終是他鄉野裡最好的夥伴。

羅文嘉說，後來聽聞，碰到狗打架，絕對不能貿然上前勸阻，因為非常危險，只能遠遠地大聲吆喝，或是拿支棍棒助陣，他就真的在門口擺了一支竹杖，以備不時之需，某個夜晚，一群宵小惡棍來襲，四隻狗隻紛紛中毒，第二天，他只救活其中一隻。

許多網友認為文章可能是真實事件，但是也讓人不經聯想是在影射現今國內政治局勢，應該停止互打，以大局為重，不要忘記誰才是真正應該要面對的敵人。面對中國來勢洶洶，輸掉2020的代價是2300萬人的主權和權益。

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