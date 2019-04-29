網內互打！「大總統」與「尚書大人」繼續互相開噴

2019-04-29 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前總統府秘書長羅智強力挺高雄市長韓國瑜，最近與支持郭台銘的前立委蔡正元透過臉書吵得不可開交，羅智強嗆蔡正元是「尚書大人」，蔡正元反嗆羅是「大總統」。

羅智強今（28）日在臉書上嗆蔡正元「尚書大人」，引用周星馳電影《九品芝麻官》中的哏，「尚書大人還真機靈，風往哪吹你就往哪倒」，諷刺蔡正元見風轉舵；他指稱「我痛批蔡正元一桃殺五士，除了蔡正元砍殺韓國瑜，也在捧殺吳敦義」，若主席吳敦義「最後真的把蔡正元這個對韓國瑜噴墨汁的人放進不分區名單，那就是坐實蔡正元是吳敦義派出來黑韓的懷疑」，屆時就是自己離開國民黨的時候。

蔡正元不甘示弱地回應「羅智強大總統」，譏笑羅智強才剛剛當選市議員就一度宣稱要參選總統；表明自己沒興趣再擔任公職，過去先後婉拒國民黨、新黨不分區立委名單，澄清與吳敦義並無交集，過去也沒挺過吳，「你別擔心蔡正元會列什麼不分區」，反指「羅智強大總統，有很大的官癮，蔡正元無慾則剛會多寫一些文字，捧捧羅智強大總統，祝羅總統政躬康泰」。

國民黨支持者贊成羅智強的看法，除了在羅臉書表達贊同之意，也在蔡正元臉書洗版留言，「國民黨應該立即開除蔡正元黨籍，才不會再出現這種吃裡扒外的人」、「國民黨叫蔡正元退出國民黨」、「你這臥底的背叛者」、「蔡先生，替自己積點陰德吧」、「為啥要內鬨？」。

觀看羅、蔡吵架請見連結：

羅智強臉書

蔡正元臉書

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