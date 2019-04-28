全程監控！分享中國叫車恐怖經歷 臉書卻被洗版

2019-04-28 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾近期內在臉書上分享在中國乘坐「滴滴打車」的經歷，被中國網友群起撻伐，該位民眾指出車內有錄音系統，當他表明從台灣來之後，司機疑似接獲指示，一再逼問「你支持台獨嗎？」以及政黨立場。

該名民眾在個人臉書版面上發文表示，當時在中國使用「滴滴打車」叫車APP，上車後司機用滴滴APP向系統回報「開始載客」，接著該系統語音表明「為保證乘客安全，全程錄音」，民眾當時覺得「就保護乘客安全嘛」、「也沒特別在意他說錄音」。

旅途中司機開始寒暄，「問了我要去哪，我說台灣，他說去台灣旅遊嗎？我說我『台灣人』」，「從這一刻起問題就完全不一樣了」，他忽然聽見司機口袋裡1個類似BB CALL的器械響了，「那是個像智障手機只有按鍵卻有個小銀幕的東西」，司機拿起來看了一眼，接著發問「你支持台獨嗎」？

民眾指出，當時想到車上有全程錄音，開始覺得渾身發毛，只好回答「這種政治問題我不在意，我只管賺錢就好」，不料類似BB CALL的器械再度響起，司機看了看發問「你支持國民黨還民進黨？」民眾只好再三強調自己政治冷感，該器械才沒有繼續響起，自己後來也順利回到台灣。

事件傳入中國臉書社團「帝吧中央集團軍」後，大量中國網友稱我國民眾是在「幻想」，他們相繼留言指出「這廝一看就TMD的腦子有問題那型的」、「反正不要把台灣人當自己人看，養不熟的」、「這群人太搞笑了，心理扭曲到這種程度，病入膏肓」、「說真的，這幫人要是統一了，不知怎麼管理」。

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