訪北京談台灣 美參議員：盼維持現狀、譴責破壞企圖

2019-04-28 19:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議員昆斯（Chris Coons, D-DE）及何珊（Maggie Hassan, D-NH）剛結束中國訪問，今天回答台灣媒體提問時證實，訪中時曾談及台灣議題。昆斯強調維持現狀的主張，譴責並防範破壞現狀的任何企圖，訪台也是為了重申台美關係的重要性；何珊則說，美國對人權、智財權與南海等議題的關切是跨黨派的，「我們不會畏懼、且會起身捍衛」。

美國聯邦參議院外交委員會成員昆斯及何珊率團訪問東亞，在結束東京、首爾、北京與杭州的訪問後，於4月27日至29日最後一站訪問台灣。昆斯及何珊今天下午在外交部召開記者會。

昆斯致詞時表明，訪台目的在於重申台美恆久夥伴關係，是根據美國的「一中政策」與「台灣關係法」，盼持續深化兩邊關係。昆斯強調，此行無意製造政治新聞、改變台海現狀或鼓勵台獨等政治主張，而是重申台美關係重要性和參訪AIT新館。

媒體問及訪中時有無談及台灣議題？昆斯回答時再次強調「維持現狀」的重要性，也譴責並防範破壞現狀的任何企圖，並表示「在北京時針對這個議題也有諸多討論」。

何珊則在稍後提問中說，此次訪團目的是強調美國對許多議題的關切都是跨黨派的，例如到中國訪問的目的之一，就是確保中國政府了解，包括美中貿易間的保護智慧財產權、禁止商業機密盜竊、資訊安全等議題，都是國內跨黨派支持的議題。

何珊強調，美國雖追尋和中國維繫長久且具建設性的關係，但對於所關切的議題，「我們不會畏懼、且會起身捍衛」，例如人權、智財權、南海中的軍事擴張與鴉片類藥物氾濫問題等。何珊說，此次訪問也是希望日本、韓國和台灣了解美國對民主機制以及雙方關係的信心。

何珊曾任新罕布夏州州長，2017年當選新罕布夏州參議員；由於新罕布夏州鴉片類藥物氾濫情形與中國有關，何珊今天也特別提到，她此次訪問中國時也有與中國討論如何制止這些藥物流通。

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