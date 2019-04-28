韓國瑜政治獻金被質疑 王世堅：耶穌被權貴釘死但是...

2019-04-28 17:01

〔記者郭安家／台北報導〕前立委蔡正元上週四臉書提到，去年高雄市長選舉，國民黨主席吳敦義「還靠個人財力募款4000萬元直接交給韓國瑜作競選經費」，令外界關注高雄市長韓國瑜政治獻金。對此，台北市議員王世堅受訪說，期許韓「耶穌最後雖被釘在十字架上，最後也復活了」，但也指韓「在封建威權百年大黨庶民從政」，面對殘酷對待；來到總統大位時，就需有「血統證明」。

王世堅仍呼籲，韓國瑜應再度公布帳目，一次性澄清，說清楚選舉帳目金流收支細節，以韓的智慧這不是問題，韓不是貪財之人；韓「首要追求的終極目標」不是金錢，既然有人質疑，韓的義務就是需要澄清，才對社會有說服力。

世堅受訪談國瑜 隔空護韓冰

王世堅受訪還隔空護著韓國瑜的女兒韓冰，指這是大人間政治論戰，對立大人世界的事情，韓冰只是個孩子，如果把小孩扯進政治漩渦，未免太沒有人性，會引起社會公憤，且人神共憤，每個參與政治的人都熱愛、保護家庭；「我們跟柯文哲不一樣，只有柯會把家裡人拉進來」、「我們如果把無辜的孩子也拉進政治的恩怨爭鬥漩渦，太沒有人性了。

媒體問及韓國瑜會置死地於後生？王世堅說，「對」，韓國瑜庶民從政，在政治權貴跟財神把持的國民黨、封建威權的百年大黨，庶民挑戰總統大位，最後面對的就是殘酷對待。

國民黨要的血統證明 權貴才有辦法

他表示，來到總統大位時，國民黨就需要有血統證明，權貴的血統才有辦法，「財神千億的身家就是他的血統證明」；財神若扶正，鈔票萬歲，挑戰台灣最寶貴的多元價值觀，這是不對的。

王世堅還比喻，韓國瑜之於國民黨，就好像耶穌基督一樣，一路扛著國民黨的十字架在走，兩旁還有很多政治權貴丟石頭；韓不但背十字架，到最後還會被這些權貴釘在十字架上，不過耶穌最後雖被釘死，不久後也復活了，鼓勵韓國瑜「置之死地而後生」。

王表示，國民黨說和韓國瑜一家人，很奇怪「一家人怎麼又會在背後開槍？這家人也太可怕了吧」！

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