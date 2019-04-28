韓國瑜成《復仇者》反派薩諾斯？ 「韓骨男孩」MV笑翻網友

2019-04-28 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕近期藍營對總統參選人意見分歧，鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜皆擁有死忠粉絲，讓外界對這場「宮廷大戲」的走向十分好奇。而有網友就結合了周杰倫的專輯《依然范特西》與網紅《反骨男孩》，推出了「韓骨男孩」《依然韓特西》，還讓韓國瑜戴上《復仇者聯盟》反派薩諾斯的無限手套，笑翻許多網友。

這首韓骨男孩的最新單曲《開不了口》，首句歌詞竟稱：「才回國沒多久就開始擔心總統的戲我該導不導」、「選舉會選上癮市長總統我都要」，更向吳敦義與王金平喊話：「沒有你召我有多難熬多煩惱」、「沒有你喬我有多難熬多煩惱」，「還不請假我就回家睡覺！」

在MV最後，戴著韓國瑜面具的「韓骨男孩」拿著酒瓶跌在地上，還搭上近期《復仇者聯盟4：終局之戰》的熱潮，「韓骨男孩」竟拿著大反派薩諾斯的無限手套，只是上面的寶石全是國民黨太陽，彷彿在暗示只要韓國瑜跌倒後再彈個指，整個藍營都會灰飛煙滅。

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