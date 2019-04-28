柯文哲、張善政連手批蔡英文 學者：理工的傲慢

2019-04-28 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（27日）參與廢核遊行，對此台北市長柯文哲和 前行政院長張善政雙雙批評這種行為很奇怪、不該製造社會對立。經常發表時事評論的成大教授李忠憲對此在臉書指出，雖然他自己也身為理工男，但他完全不認同柯、張兩人的意見，因為自然科學的專業人士「很多都傲慢又缺乏人文素養和關懷」。

李忠憲表示，有自然科學背景的人，不一定就是比較好的政治人物，因為自然科學不牽涉到十分複雜的「人」，很多情況都可以在實驗室絕對掌握，提出的理論還可以重複驗證。假如犯下錯誤，影響的層面比較小，頂多是計畫失敗，不會影響社會上的其他人，所以自然科學研究人員往往是大膽假設再小心求證。

李忠憲說，不過社會科學卻是相當複雜，很多事情「人事時地物」其中一個參數不同，結果完全就會不同，而很多決策無法完整的模擬，也就無法重複整套決策和影響的過程，導致結果難以預測。

李忠憲指出，像他們這輩人所接受的教育，就是在黨國至上、白色恐怖的陰影下，書念得好就鑽研醫學、理工的專業領域，再也不關心其他事情，「反正我念的是第一志願，我永遠都是知識份子，自大的很，有沒有與時俱進，有沒有關心社會，或是有沒有被政治霸凌自己的專業，都無所謂。」

李忠憲進一步表示，一戰爆發之後，德國學者們發表了《告文明世界宣言》，為軍國主義戰爭辯護，這些自然科學家在自己領域內的貢獻固然造福全世界，但是外溢的影響力也危害了全人類。

而德國人雖然飽受這類的民粹主義傷害，但大部分德國人都會關心國家社會的大事，不過台灣那些自然科學的專業人士，大部分都沒時間看非專業的書，能夠看報紙就很好了，所以「這樣的人，很多都傲慢又缺乏人文素養和關懷，沒有自由民主人權的基本常識。」

李忠憲最後強調，他認為在現代社會裡，社會科學的人應該要有自然科學的基本知識；自然科學的人也要有社會科學的基本知識，至於政治人物則最好具有人文素養和弱勢關懷。

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