盼明年1月一決雌雄 賴神向韓國瑜喊話

2019-04-28 16:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕前行政院長賴清德今向高雄市長韓國瑜喊話，要捍衛中華民國要對症下藥，九二共識、一個中國原則或主張統一，結果都會消滅中華民國，只有支持台灣主權獨立的理念，才有辦法捍衛他的中華民國。

賴清德說，很希望能夠與韓國瑜在明年1月11日來場君子之爭、一決雌雄，誰贏誰就代表台灣。

賴清德今下午南下高雄夢時代政大書局，出席「用行動帶來希望」簽書會，主辦單位表示，活動表定下午2點半開場，但上午11點百貨開門前就有人排隊，下午1點200張號碼牌就被領光，現場擠滿大批粉絲，賴院長允諾會簽到最後一位。

他致詞時指出，一定勇敢面對各種困難，不管是黨內或黨外，會把每次波折都當作是淬鍊，經由每次淬鍊增加意志力，未來承擔更大責任

他表示，知道高雄市民很重視經濟發展，所以有位「候選人」在競選期間提出，貨出去、人進來、高雄發大財，就當選高雄市長。

賴清德強調，自己無論當台南市長或行政院長時，都以拚經濟為優先，在台南市長任內，他率領市府團隊施政的核心價值，就是吃飯皇帝大，台南市政府應把台南市市民吃飯的事情，當做最優先工作

所以市府推動各種產業，包括成立專案辦公室，成功招商投資前後7、8年大概累計1兆新台幣、創造近10萬工作機會，並讓失業率從百分之五降到百分之三點幾。

期間觀光產業，也有長足的進步，他離開台南時，1年觀光人次約2千多萬、在台南過夜有3百多萬人次，觀光飯店一間一間開，過年期間9天年假，高雄有450萬觀光人次，到台南旅遊的有900萬人次。

他同時提及農漁民，在就任台南市，農漁總產值約426億元，離開時候已經超過600億。

換句話說，無論農漁、觀光、工商、科技業，他都非常重視。

賴清德也特別公開感謝台積電董事長張忠謀，他說台南市政府與台積電有很好合作，市府協助解決南科與台積電很多問題，水、電、土地，還協助招募員工，讓台積電五奈米、三奈米廠都在台南。

台積電每聘僱一位員工，外面協力廠商可增加7到8個工作機會，所以提供台南就業機會與經濟發展非常大的幫助，更何況台積電是國際公司，留在台南等局留在台灣，讓台灣科技產業在國際上繼續發光發熱。

賴清德強調，在市長、院長任內就知道貨出去、人進來，這是很重要，但屬於貿易說法，且不該只侷限在農產品，工商產品也要出去，不應該只有觀光客、陸客進來而已。

投資台商、外資也要來。

所以當院長時，他努力改善台灣投資環境，有計畫解決水、電、土地、人力、人才等種種問題，包括通過歡迎台商回台投資專案、提出新經濟移民法草等，讓台商與外商來台灣投資，當投資增加、薪水就會增加，投資創造就業機會，各行各業有辦法賺到錢。

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