直播吃早餐逾萬人看 魏明谷下台後變網紅

2019-04-28 14:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕前彰化縣長魏明谷離開縣府後，專心經營臉書，常在臉書發表文章，向鄉親報告其動態；今天是其接任台灣自來水公司董事長1個月又2天的日子，他剪了頭髮換造型，臉書直播吃早餐，跟網友進行「早餐約會」，10多鐘就吸引超過1萬多人次觀看， 一下就變成「網紅」人物，人氣紅不讓！

魏明谷於今年3月26日接任因為翹班偷情而火速請辭下台的前台水董事長郭俊銘留下懸缺，新職接任滿月，今天又是假日，一早他先在臉書、賴上預告直播，邀請網友來跟他早餐約會，來看直播。

10多分鐘直播時間，他先說自己換造型，有點不習慣，緊接分享對道地古早味的清粥小菜情有獨鍾，遠勝過燒餅油條，「以前當縣長要趕行程，常吃燒餅油條配豆漿，現在時間較充裕，可以選最愛來吃…」魏明谷分享工作滿月的心得，還暢談跟民生最有關係的水源、綠電開發等等。

有網友留言說，「谷哥縣長越來越帥、精神越來越好…」還有網友說，「怎麼有這麼帥氣的董事長？攝影師的聲音好甜美…」魏明谷回覆說，謝謝讚美！也向網友感謝始終如一支持谷哥長的頻道。

更有網友表明要到谷哥縣長家裡作客吃早餐，還有網友邀請谷哥縣長品嘗彰化市的阿婆蛋餅，全部的留言魏明谷都一個個回覆。

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