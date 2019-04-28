同台佛誕文化節活動 吳敦義、侯友宜互動冷

2019-04-28 12:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨主席吳敦義今天出席新北市國際佛誕文化節活動，與新北市長侯友宜、內政部長徐國勇同台，但兩人幾乎零互動。事後侯友宜解釋，會場有貴賓致詞，不方便交頭接耳聊天。

吳敦義今天上午參加在新北市市民廣場舉行的新北市國際佛誕文化節活動，並進行浴佛儀式，吳敦義雖與侯友宜並肩而坐，但兩人幾乎零互動，反倒是侯友宜與徐國勇互動熱絡，不時交頭接耳，兩人在活動開始前，還在市府的聯合服務中心喝茶聊天。

吳敦義致詞指出，佛教是慈悲喜捨的，所以佛光普照、眾生平安是我們最大的期許，他希望藉由今天這場盛會祝福大家身體健康、家庭和樂、事業成功，也祈求佛祖2563年的佛誕佳節，讓佛組庇佑人間和平穩定發展，台灣風調雨順，中華民國國泰民安，讓海峽兩岸和平穩定發展，希望世界能夠大同。

活動結束後，吳敦義隨即驅車離開，未接受媒體訪問。

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