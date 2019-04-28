酸報稅「錢被政府收走」反挨轟 國民黨道歉了！

2019-04-28 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕「中國國民黨 KMT」臉書粉絲專頁昨日貼文提醒民眾報稅季來臨，硬搭上《復仇者聯盟：終局之戰》的熱潮，稱「彈指間鈔票灰飛煙滅」、「我們口袋裡的錢即將被政府收走了！」貼文瞬間反被網友爆怒砲轟。國民黨今天上午特別發出道歉啟事，表示「小編真的錯了！」

國民黨粉專昨天這則貼文目前仍未刪除，吸引6800多名網友留言、1530多次貼文分享，但幾乎都是批評的言詞，「智障嗎？KTM是都不繳稅的嗎？國稅局去查個水錶吧！」、「國民黨不想重返執政嗎」、「你當政府就不收稅嗎？」、「可能因為國民黨員沒有繳過稅吧！這樣講合理多了！」、「國民黨的應該統統抓來查稅」、「腦殘嗎？」

國民黨粉專今天PO文指出，一篇提醒大家報稅的貼心文宣，讓大家困擾憤怒，小編真的錯了，小編雖然清楚每個政府都要報稅，這篇文宣的本意也不是要批評政府收稅，而是提醒大家要準時報稅，但是為了搭上熱潮，用《復仇者聯盟》的哏，生搬硬湊，結果湊得太過火。

國民黨小編也讚許今年民進黨政府推減稅，調高綜合所得稅4項扣除額額度、也調高了基本生活所需費用金額等政策，「大家要交的稅相信會是比較少的，在這一點上做得不錯啊！做對事要讚許，做錯事要批評，即使政黨政治也應該是這樣。」

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國民黨小編最後說，做錯被罵是應該，畢竟文章一貼出去，詮釋權就在各位網友的手中，這種表達方式大家無法接受，有錯就要認，「小編錯了！小編們感到抱歉，誠摯的反省，感謝大家提醒。」

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