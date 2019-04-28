美強化對台軍售 蔡總統表感謝：一起成為良善力量

2019-04-28 12:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今天感謝美國政府持續強化對台軍售以及軍事合作，協助台灣強化自我防衛的能力。她提到，相信台美能夠繼續加強夥伴關係，一起成為區域與世界上一股良善的力量。

蔡總統今天在總統府接見「美國聯邦參議員昆斯（Chris Coons）及何珊（Maggie Hassan）訪問團」。

蔡總統致詞提到，今年是台灣關係法立法40週年，就像聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說的，這項立法強化台美無可動搖的關係，也在雙方的自由、民主、法治等共同的價值基礎上，不斷深化關係。

蔡總統感謝美國國會不分黨派大力支持台美關係，她特別感謝昆斯與兩黨參議員共同提出2019年的台灣保證法，其中，除了支持台灣國際參與以及洽簽台美雙邊貿易協定並且強調台灣是自由開放的印太地區的重要一環，邀請台灣參與雙邊及多邊的軍事演習。

蔡總統指出，台美堅實的安全夥伴關係，不但對於維護區域與和平穩定非常重要，也符合印太地區共同利益，感謝美國政府持續強化對台軍售以及軍事合作，協助台灣強化自我防衛的能力，她期盼繼續與美國加強合作，攜手捍衛區域安全。

「台灣已經準備好了，有意願也有能力為國際社會做出更多貢獻」，蔡總統說，她相信台美在既有的穩固基礎之上，能夠繼續加強夥伴關係，一起成為區域與世界上一股良善的力量。

昆斯隨後致詞提到，這趟來台灣，不是要試圖改變任何現況或是製造任何政治紛爭，而是要持續強化台美關係，他也非常期盼跟蔡總統談談包括，智慧財產權、台美經濟發展、區域安全等各項議題。

何珊表示，這次來訪一大重點就是要促進人與人之間的了解，讓雙方關係可以更上一層樓，特別是歡慶台灣關係法40週年之際，重申法案的重要以及一中政策。

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