李退之快閃訪日本國 爭取台灣加入TPP

2019-04-28 12:19

〔記者王涵平／台南報導〕前農委會副主委李退之快閃拜會日本國會，爭取支持台灣加入TPP（跨太平洋夥伴關係協定），眾議員佐佐木紀等人希望繼續推動支持台灣加入TPP，台灣在世界上的角色很重要，希望可以盡力協助台灣多參與國際事務。

李退之目前投入南市立委第一選區民進黨初選，為爭取台灣的國際空間，與台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧前往日本國會快閃，拜會自民黨青年局。日本自民黨青年局長久以來擔負自民黨與台灣的重要對口，青年局長更是自民黨黨內培養人才一個非常重要的位子。

現任青年局長佐佐木紀為石川縣出身，青年局國際部部長武井俊博眾議員與李退之夫婦為舊識，針對台日目前情勢進行意見交換。

佐佐木紀未擔任青年局長前，選區就是前首相森喜朗的選區，森前在卸任後，曾經透過郭貞慧安排來到台南烏山頭水庫親手植櫻，對於推動台日關係的進展也付出相當多心力，而石川縣也因為八田與一在嘉南平原的貢獻，與台南各地多有交流，往來密切。

擔任青年局國際部長武井議員，九州宮崎縣出身，專長是觀光、產業及農業，由於台灣與日本的觀光人次是台灣人去日本比日本人來台灣還多，希望可以透過他的專業來協助，讓更多的日本人可以來到台灣。

尤其創造到台灣南部的可及性會是他努力的目標，南台灣有古都台南、海灣城市高雄以及最近非常熱門的屏東縣，尤其他自己是標準的鐵道迷，一直很希望可以親自來到南台灣，搭乘南迴鐵路，滿足自己對於鐵道的熱愛，目前也已經規劃今年八月要組團來南台灣，同時，武井更承諾未來若有新增包機直飛航班，會盡心促成包機直飛南台灣。

李退之期待透過民間的力量推動，讓台灣可以更站穩國際腳步，讓優質的農漁產品順利銷售到全世界。

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