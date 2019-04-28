來台後…中生：在台灣可以勇敢追夢、成就愛情

2019-04-28 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕台灣開放中國學生來台留學，每年約有3~4萬人在台灣渡過大學的人生黃金歲月，來台中生感受最強烈的是，在台灣可以勇敢追夢，從異鄉變故鄉。

《自由亞洲電台》訪問數位從中國到台灣讀大學的大學生，詢問他們台灣跟中國大陸的大學有什麼不同。

湖北女孩汪家欣說，「沒想到說，台灣會從異鄉變我的故鄉」、陝西女孩王意瑤「記憶被困在台北下的雨」，畢業後嫁給計程車司機，直接成了台灣媳婦；而揚州男孩則是成了新銳歌手，遊走兩岸間。

湖北女孩 相機紀錄台灣也紀錄美好青春

汪家欣來台灣讀世新大學公共關係暨廣告學系，她指出，在中國高壓式教育的綁架下，學生的本分就是讀書，激烈競爭讓人忘記夢想，而在台灣，追求夢想受到很多人支持，「我覺得很棒」；她帶著相機紀錄台灣，看見一幕幕溫暖的風景，公車司機助人、流浪貓狗受到安養、同志上街頭爭權益、台北老城區的中國大陸地名…；紀錄著她的感受、紀錄著她受震盪的青春，強烈感受台北就是很溫情的城市。

離開台灣前，汪家欣舉辦一場演唱會和攝影展，做為給自己的畢業典禮，離開台灣之後，記憶都留著，成為故鄉。

揚州男孩 創作滿是對台北的生活點滴與眷戀

江蘇的鄭興，是中國傳媒大學廣電系來台的交換生，畢業後再申請來台讀政治大學的傳播學院，成為最美好的記憶，也改變他人生軌跡，二度來台，鄭興邊讀書邊當歌手，發行首張個人專輯《忽然有一天，我離開了台北》，入圍2018年台灣金曲獎，畢業作品就是在火車上發表一場很特別的演唱會。台北的影響很巨大，一首首自創歌曲《台北下的雨》《開往三重的慢車》《風吹過羅斯福路》，都是對台北的生活點滴與眷戀，混雜著探索人生的氣味。

陝西女孩 搭上愛情計程車嫁成台灣媳婦

王意瑤是中國西北大學新聞傳播系碩士生，來世新大學當交換生，畢業後留在台灣，嫁給計程車司機，成為台灣媳婦，她說，剛到台灣時，只想看一看，「在這邊生活一段時間以後，我更有勇氣去追求人生和夢想。」

王意瑤說她在台灣的意外愛情，她到高雄旅行，一個人返北意外坐到司機呂宗祐的計程車，兩人一路聊，成為交往的開始，而土地的自由養分，讓王意瑤動心，展開一場「計程車愛情」，從約會到蜜月，都坐著這部「愛情計程車」，嫁作人妻近兩年，比較兩岸，台灣比較有人情味、人比較熱情、也比較民主，人文環境也比較好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/