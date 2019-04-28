彈指間鈔票灰飛煙滅...藍酸報稅 綠小編留言「神打臉」

2019-04-28 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕報稅季到來，「中國國民黨 KMT」臉書粉絲專頁昨天發文提醒民眾該繳稅了，還搭上電影《復仇者聯盟4》的梗，指「彈指間鈔票灰飛煙滅」、「我們口袋裡的錢即將被政府收走了！」酸意十足。不過此文宣反而被網友嗆爆，就連民進黨小編也到底下留言回應，吸引網友熱議，直呼「快來來朝聖打臉喔」「笑死，直接踢館！」

「中國國民黨 KMT」粉專昨發文，內容說「彈指間鈔票灰飛煙滅：報稅季來了！」強調「彈指之間，我們口袋裡的錢即將被政府收走了！」提醒大家5月報稅季即將來臨，該繳的稅還是要繳。

國民黨PO文一出，就被網友灌爆，眾人紛紛嗆「你當政府就不收稅嗎？」「如果國民黨執政不用繳稅，我明年就投給國民黨！」「你們也是彈指之間，國產就變黨產了不是嗎？」也有網友反酸「民進黨今年大大減稅囉！國民黨還在發爛文崩潰？」「今年減稅超有感的！」

就連民進黨小編也到底下留言：「每年都要繳稅，不管誰執政都一樣，不一樣的是，民進黨進行稅制改革，讓人民有感，今年開始個人月薪3萬以下、小夫妻年薪合計81.6萬以下，小家庭年薪123.2萬以下，一律免繳稅！」並且附上報稅服務網址。

民進黨小編的回應讓眾多網友留言狂讚，紛紛笑稱「小編你是不是聽完夜襲來留言的」，「囂張的民進黨小編，帥氣！」「想不到這篇留言有聲音，不是彈指聲，是啪啪巴掌聲～ 」「來敵營的專頁打臉順便宣傳政績，有夠兇！」

還有網友稱「KMT小編這樣真的不行啦！DPP派來的臥底吼？」民進黨小編則回「剛剛用LINE請示過長官，長官說我們沒有編臥底的預算，因為沒有黨產，也沒有捐4500 萬就可以來選總統的相關規定。」再度幽默回酸國民黨。

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