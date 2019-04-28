曾馨瑩回家了！ 郭台銘深夜曝「做了3件事」

2019-04-28 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘的太太曾馨瑩因不滿他參加國民黨總統初選，因而離家出走，27日曾馨瑩自日本返台回家。郭台銘深夜在臉書上發文，表示這個週末做了3件很棒的事，但都與選舉無關，其中一件就是老婆回家一起幫女兒慶祝生日。

郭台銘在臉書上表示，第一是爬山贏了與他相差35歲的年輕人，雖然自己每天工作14個小時，但還是體力充沛，一尾活龍，「值得拿來炫耀一下」。第二就是帶媽媽外出走走，雖然很多人勸他別再提媽祖被人酸，他倒是無所謂，因為他是在媽祖廟出生的，「今天媽祖誕辰，和媽媽講到小時候媽祖生日，我們就等著吃拜拜的小事，陪媽媽講古很幸福。」

郭台銘指出，第三就是他的美女老婆回家了，全家一起幫女兒過生日，「轉眼間，10年過去，很多話不太容易說出口，但真心如明月，如今我的決定，我想她選擇用理解的方式支持了我。」郭台銘還透露女兒生日許下的心願，「願兩岸和平，國家富強，人民康樂，所有的孩子都能無憂無慮，平安長大，出人頭地。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/