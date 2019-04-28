韓改口認「捐款」他問：何時兌現諾言辭職？

2019-04-28 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委蔡正元爆料，國民黨主席吳敦義曾募款4000萬元給高雄市長韓國瑜當競選經費，韓國瑜26日嚴詞否認，強調若真有此事願辭去市長，吳則回應，確實曾向高雄的朋友募款；韓27日則改口，證實吳有介紹企業捐款，會計師將會盡快公布帳務資料。對此，民進黨立委林俊憲表示，「請問韓市長何時要兌現諾言宣布辭職？」

針對蔡正元的爆料，韓國瑜27日提出4點說明：第1點，感謝吳主席已幫他澄清絕對沒有交給他4千萬；第2點，他剛來高雄，人生地不熟，吳主席介紹很多朋友；第3點，後來企業界的好朋友有些捐款，全部都在會計師那邊，很快就會公布；第4點，去年選舉投票日前他已關閉選舉帳戶，「自己不是貪財之人，因此蔡正元的指責，他完全無法接受」。

對此，林俊憲在臉書表示，「現在看來，韓國瑜確實拿了吳敦義幫忙募的四千萬：請問韓市長何時要兌現諾言宣布辭職？不過辭職正好選總統，又兌現承諾、又不會邊選邊當高雄市長，剛剛好有台階下。」

臉書「打馬悍將粉絲團」也酸說，「昨天的韓國瑜：如果吳敦義主席，真的有拿4000萬元給韓國瑜，我會辭掉高雄市長，代表我的人格不容這樣懷疑；今天的韓國瑜：後來這些企業界的好朋友，受到吳主席的介紹捐款給我，全部在會計師這裡，很快就會公布。韓國瑜，你是否該下台了？」

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