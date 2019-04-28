拆維新陸橋突喊卡 韓國瑜挨轟「市政跳票選什麼總統」

2019-04-28 00:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區維新陸橋原本預定4月29日拆除，卻臨時喊卡，地方不滿政策反覆，質疑大家都準備好了，有人花錢租好旅館，市府卻出爾反爾，令人為之氣結，怒向鎮對韓國瑜喊話「市政要先做好，跳票選什麼總統？」

養工處承諾一定會拆除維新橋，但因橋下鐵道、曹公圳、自來水管、箱涵交雜，施工難度很高，又適逢雨汛期，不可預期變數多，拆除要花3個月，近期與地方溝通，工程需要縝密評估，才能確定今年底或農曆過年後拆除。

北門里長謝秀霞說，市府自今年農曆過年後，就承諾要拆除維新陸橋，相關單位多次會勘，原定本月19日施作圍籬，29日開拆，不料大家都準備好了，近來卻發現毫無動作，多方打聽才獲悉生變，「說好的拆除呢？」她批評，市府該做就要做，政策反覆令人無所適從。

地方指出，韓國瑜三山造勢鳳山首場就在維新陸橋旁，市府承諾要拆為何喊卡？韓國瑜市政要先做好，不要選上市長，就不把市民放在眼裡，不拆是欺騙民眾，跳票就是「白賊」，還選什麼總統？要求如期拆除。

林姓住戶說，噪音及交通黑暗期大家都能理解與忍受，會配合市府改走替代道路，她不滿地說，已花了2萬元租好旅館，打算要住1個月，沒想到市府臨時喊卡，也未事先通知，很不受尊重！

養工處說，鐵路地下化通車後，6座橋樑已拆除4座，自強陸橋可望於5月4日通車，維新、九如陸橋經評估暫緩拆除，尤其維新橋與鄰房相隔僅20至30公分，鐵道局更於橋墩增設托底板，底部與台鐵地下隧道頂距離約10公分，拆除必須降低震動程度，避免損及隧道結構。

養工處指出，維新陸橋北及東西兩側既有路面存在極大高程差，完成路面高程必須與既有兩側道路平順銜接，配合兩旁社區及既有道路高程，道路縱斷面略有起伏；橋下曹公圳橫向穿越，上方應加設鋼筋混凝土蓋板，做為路基支撐重量，兼顧渠道排水功能。

養工處說，維新陸橋兩側及下方都鄰近自來水管或橫越，一旦拆除震動過大，恐造成自來水管破裂，施工難度很高，又適逢雨汛期，不可預期變數多，尤其陸橋是台25線省道，車流量大，考量臨時排水及交通衝擊，決定暫緩拆除。

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