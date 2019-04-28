被問「馬韓破冰」韓國瑜這樣說 林濁水酸：太厲害了...拗功

2019-04-28 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪美期間，開嗆3任總統搞壞台灣20年，連黨內馬英九也中槍，而韓打算在吳韓會後參加馬所辦的經濟論壇，因此有媒體問韓是否是「馬韓破冰」？韓反嗆「我說3個，你為什麼只問1個！」強調他是說3個總統，沒有指馬一個人。對此，前立委林濁水酸說，韓國瑜太厲害了，拗功真的是總統級。

吳韓會後，韓國瑜將參加馬英九文教基金會舉辦的經濟論壇，27日有媒體追問韓此事，指韓在美國出訪時有說前幾任總統把台灣經濟搞垮，「那會不會有點自相矛盾？」沒想到韓不滿反嗆，「我只有講他1個嗎？」該記者回他「講3個」，韓怒嗆：「對啊，那你為什麼只問1個呢？」

韓國瑜解釋，「我是說這20多年來，台灣經濟真的不行嗎！但是好事之徒就是故意喜歡把我跟馬2個勾起來鬥，沒有的！我是說3個總統」！

對此，林濁水在臉書酸說，韓國瑜太厲害了，拗功真的是總統級。原來20年來，3個總統中不包括馬，20年來除陳、蔡之外，原來還有一個沒有人知道他姓什麼的，但是肯定不姓馬的當過台灣的總統。

民進黨高市議員高閔琳也譏諷，韓國瑜訪美隔海嗆3任總統放爛台灣，但「明明是自己惹禍讓馬英九不開心」，現又硬拗說是「好事之徒」誤導；「韓導」自導自演、帶風向果然一流！

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