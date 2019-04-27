韓國瑜申請商標爭議 高市府提出4點說明

2019-04-27 21:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜2月分申請「賣菜郎韓國瑜」商標，申請地址是維多利亞中學，遭質疑公私不分？高市新聞局今提出4點說明，市長個人肖像屬個人提出、自己付費，無涉高雄市政府，申請地址寫學校是為方便連絡。

有關韓國瑜市長肖像商標說明：

一、韓國瑜市長肖像設計，在選舉後仍被廣泛使用，雖沒有特別禁止，但經過與金酒及中華郵政公司合作經驗，皆希望能透過正常程序取得合法授權，遂依相關規定申請商標註冊。

二、市長個人肖像屬於個人，市長CEO商標專利申請必須個人提出，自己付費。無涉高雄市政府。惟目前商標仍在申請程序中。

三、申請地址填寫學校是方便聯絡，將來商標財產仍屬於市長。

四、市長授權廠商使用，提撥10%利潤，是由使用單位產品獲利中提出。因為沒有所謂授權金，唯一的授權費用就是公益捐贈，並強調公益捐贈將拿來幫助高雄教育及弱勢團體，也期待未來商業活動使用市長商標的Logo，要多照顧一下高雄。

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