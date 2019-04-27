沒有武器人家不專門打你？網諷郭台銘：鴻海幹麻請保全

2019-04-27 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕聲稱自己受「媽祖託夢」參選總統的鴻海集團董事長郭台銘，日前接受專訪的內容再度引起話題，郭台銘受訪時指出，「如果你手上沒有刀、沒有槍，可能人家不會去專門打你」，此話一出，立刻引來民眾撻伐，有網友直言，「2019年幹話王誕生了」。

郭台銘日前受訪時侃侃而談，「因為你手上很多武器的時候，人家專門打你武器的地方，所以我們砲兵陣地就是對打的對象，所以砲兵的周圍都是彈坑，因為你打人家，人家也打你」，表明自己反對向美國購買武器，甚至說出「如果手上沒有刀、沒有槍，可能人家不會專門去打你。」

此番言論除了引來「館長」陳之漢怒批郭台銘「到底在講X小」之外，有20萬人追蹤的臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」更直接表明，郭台銘「根本幹話王無誤」，按照郭台銘的邏輯，鴻海幹麻請那麼多保全？不要請保全，小偷就不會刻意去偷東西了，對吧？

對此，各大網路社團都看不下去發表評論，有網友表示，「郭台銘的論述邏輯太蠢了。那沒警衛沒防備，銀行大門開開就好啦，誰會去搶銀行？」、「以色列沒有刀槍早亡國了·郭董練肖話是投降主義者」、「那請習近平解散人民解放軍和武警啊！？要不然全世界都會想打中國喔！」

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