郭台銘稱亡妻「深綠的」 作家諷：老蔣也一輩子深綠

2019-04-27 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕宣布參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，日前受訪時提到與亡妻林淑如政治理念不同，自爆「我在1974年結婚的時候，我太太是深綠的」。對此，作家朱宥勳諷刺地說，「連蔣介石都是一輩子深綠！」

綜合媒體報導，郭台銘妻子曾馨瑩因不諒解他要選總統而離家一週，郭憶起亡妻林淑如，說「藍綠在我們家是最常發生的，我在1974年結婚的時候，我太太是深綠，她們家迪化街深綠的，那我爸爸是深藍的。」他也透露，雙方家庭曾因政治理念不同而反對兩人交往。

對此，作家朱宥勳臉書表示，郭台銘說得沒有錯啊，1974年，那時的主流意識形態是「反共」，他的前妻大概也不例外。然而現在國民黨滿腦子「投共」，對此刻的國民黨來說，「反共」確實就算「深綠」了啊！「連蔣介石都是一輩子深綠！」

網友也留言「抓到，蔣公藍皮綠骨」、「難怪是200塊的主角。」、「 一個關心民進黨的本省人，在外省人眼中都是深綠的」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/