前司法院長賴浩敏出書 樂談「80歲的人生高潮」

2019-04-27 20:33

〔記者吳政峰／台北報導〕前司法院院長賴浩敏今天（27日）發表新書《第一個律師出身的司法院長─賴浩敏》，現場政界、法界重量級人物冠蓋雲集，讓他非常開心，直言這是他活到80歲的人生高潮，希望餘生還能繼續發光發熱，奉獻給國家社會。

賴浩敏說，「今天是我的人生高潮」，看到很多人來參加新書發表會，心存感念，感謝母校的栽培，也感謝前總統馬英九提名他當中選會主委及司法院院長，提升他人生的後半段，當然，也感謝許水德提名他當中選會委員，豐富了他多采多姿的人生。

本書雖然是由他人撰寫，但內容全部是賴浩敏親口敘述並確認無誤，是第一手資料，據悉，一開始賴浩敏並無出書計畫，但出版社鍥而不捨與他溝通，終於獲得首肯，一年多前開始動筆，近日才大功告成，內容不但有他的勵志人生，還有不少擔任司法院院長的內幕，非常精采。

書的開頭從賴浩敏童年寫起，細數他如何從家道中落、寄人籬下的困境，靠著毅力扭轉乾坤，最後高分考上台大法律系，更以第一名的優異成績成為日本東京大學的公費留學生，踏上法律人之路。

書中細數賴浩敏創辦萬國法律事務所的歷程，以及律師執業時遇到的特殊案件，一步一腳印，讓萬國成為台灣首屈一指的法律事務所，最後獲得政府高層賞識，出任公職的心境。

此外，書中還談到賴浩敏在威權時代，體驗了白色恐怖的專制，他默默支持黨外運動，並出錢資助陳水扁、謝長廷、尤清、蘇貞昌、林義雄、張德銘等人參選，也因此結識不少綠營好友。

與愛妻、前監委古登美的愛情故事，顯示賴浩敏鐵漢柔情的一面，兩人牽手半世紀，在患難中相互扶持，讓人看書中看到不一樣的賴浩敏。

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