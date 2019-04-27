韓國瑜坦言領2千多萬選舉補助款 反問王浩宇「應該監督桃園市長」

2019-04-27 19:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕桃園市議員王浩宇今午在臉書po文，指4000萬不是重點，重點是選後韓國瑜才剛領走2677萬6350元的選舉補助款，接著又想選總統，『真正發大財的其實是韓國瑜跟李佳芬』，韓國瑜受訪時大方承認「有」，但反問王浩宇議員是桃園市議員，是否也應關心鄭文燦領走多少錢？監督桃園市長才好。

王浩宇臉書貼文指，韓選後剛領2677萬6350元的選舉補助款，接著又想選總統，直指「真正發大財的其實是韓國瑜跟李佳芬」，網友留言「原來發大財是說這個阿」、「政治獻金才是可怕桌下的」、「能撈就撈、能混就混！言行合一啊！」、「高雄市長發大財難道錯了嗎？」也有網友反駁「其他縣市綠營的領多少，能調查一下嗎？」、「補助款是法定的，如果覺得不合理可修改或刪除」。

韓國瑜面對王浩宇的臉書質疑，他大方坦言有領走2千多萬元選舉補助？並強調每一位當選人都有領，一票補助30元，韓反問王浩宇議員「是不是要關心鄭文燦領多少錢？」韓國瑜反將王浩宇「桃園議員應該監督桃園市長」，王浩宇對桃園市長領多少錢，他都不告訴台灣社會大眾，反問「他來管高雄市長幹嘛」？

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