國防靠和平？ 加國教授：郭台銘與李敖都犯了「致命錯誤」

2019-04-27 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘日前接受電視訪問時說，反對跟美國買很多的武器，「因為你手上很多武器的時候，人家專門打你武器的地方。」除了引來「館長」陳之漢怒轟，「當總統最重要的就是維護國家主權」，時常發表時評的加拿大約克大學副教授沈榮欽也對此說，郭台銘與已故的作家李敖一樣，都犯了「致命錯誤」。

關於郭台銘對台美軍購的看法，沈榮欽今天在臉書上指出，郭台銘的看法與李敖相同。他說，李敖在世時也曾批評，台灣花錢向美國買武器愚蠢至極，因為「台灣武器越多，越增加與中共衝突的機率」。

沈榮欽指出，「李郭兩人論述的錯誤是顯而易見的」，因為那樣的說法等同認為「中南海都是非理性的瘋子」。他說，那樣的論述就像是把中南海視為「過馬路不會遵循紅綠燈號誌與斑馬線，而偏好闖紅燈或逆向行車」的用路人，因為他們在「追求目標所需要的成本越小」的情況下，反而「越不會採取行動」。

沈榮欽指出，鴻海與中國依賴並無疑義，而如今「郭台銘將之說成和中國相較，他才是老大，只有中國依賴鴻海，而鴻海全無依賴中國之處，明顯並不誠實」。沈榮欽進一步表示，「如果真如郭台銘所言，為何郭台銘的『霸氣』只敢在台灣公然批評總統，在中南海見了中國領導人卻如小貓般乖順，從來不敢出言批評？」

沈榮欽認為「行為是比言語更為有力的說明」，而郭台銘已經用行為證明中國與他誰才是老大。他說，「李敖在電視脫口秀的謬誤或許只能影響觀眾的判斷力，但是要競選總統大位的郭台銘如此主張，就不可等閒視之。」

文中，沈榮欽將「知識」比喻成一顆「膨脹的氣球」，知道的越多的人，就越能明白自己不知道的部分也隨之增多，而知道的越少的人，通常認為自己不知道的地方也越少。沈榮欽表示，「正是在這個意義上，李敖與郭台銘兩位聰明人都犯了同樣的毛病，人有所不知理所當然，不幸的是，他們犯的愚蠢毛病是致命的。」

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