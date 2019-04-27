拒絕政治打壓！義大利議員強調台灣醫療貢獻 挺我參與WHA

2019-04-27 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕第72屆世界衛生大會（WHA）將於5月舉行，已兩屆被拒於門外的台灣至今尚未獲邀參加。對此，有義大利參議員認為，政治不該凌駕於全球衛生安全之上，台灣在防疫救災以及培訓各國醫療專業人員方面有卓越貢獻，值得許多國家參考，呼籲義大利外交部積極協助台灣參與WHA，將台灣納入全球防疫體系。

根據中央社報導，第72屆世界衛生大會將在5月20日至28日，於瑞士日內瓦舉行，台灣至今仍未收到邀請函。對此，「義大利國會友台協會」參議員馬佛尼（Gianpietro Maffoni）指出，台灣位於印太樞紐，在防疫上是不可或缺的夥伴，即便2017與2018年因政治因素無法以觀察員身分參加，但仍積極參與相關活動，並獲得英、美、澳、德、法等大國認同，以具體行動聲援台灣。

議員質問部會首長：擬採取哪些措施，讓會員國接受台灣參與大會

馬佛尼認為，「兩岸政治歧見不該凌駕在全球衛生安全之上，雙方都有責任保護各自人民的健康」。馬佛尼指出，台灣在救災防疫上有相當豐富的經驗，在協助培訓各國醫療專業人員方面有卓越貢獻，值得各國參考。馬佛尼呼籲義大利外交部積極協助台灣參與WHA，將台灣納入全球防疫體系，並在質詢時質問相關單位，將採取哪些措施或透過何種協調，想辦法讓歐盟其他會員國協調，接受台灣參與世界衛生大會。

馬佛尼也搬出世界衛生組織（WHO）憲章，表示健康是「基本人權」，不能因政治、種族、宗教等條件而有所區別，WHA應該歡迎台灣參與。

我外交部：已有超過10友邦為台提案，不輕言放棄

外交部國組司司長陳龍錦25日出席例會時，表示包括美國、英國、加拿大及歐盟行政與立法部門都陸續公開力挺台灣有意義參與WHA，歐洲議會也首度串連英國、法國及德國等國會友台小組主席聯袂致函WHO幹事長譚德塞支持。

陳龍錦表示，已有超過10個友邦為台灣提案，並會陸續增加；提案訴求是將要求大會「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」作為會議補充項目列入提案。訴求也表示，台灣貢獻有助於實現WHO願景，台灣從2017年開始就沒有獲邀參與，損及國人健康權益，也造成全球衛生安全體系的漏洞；此外，國際社會今年挺台力道強，對於是否有理念相近國家會為我提案？陳龍錦也表示不會輕言放棄，「Never say never.（永遠別說不可能）」。

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