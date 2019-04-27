「辣台派」開講 蔡英文：我做的事就是「辣」！

2019-04-27 17:14

［記者許倬勛／桃園報導］民進黨總統初選增溫，蔡英文總統與英粉搏感情，舉辦第二場「辣台派開講」活動。她用一字形容自己的政績、政見與態度，「蔡英文做的事，就是『辣』」，語畢現場歡聲雷動，蔡英文也重申立場，強調不論車開得快或慢，但只要換司機就會開倒車，所以司機不能換。

蔡英文今天在桃園與支持者閉門面對面開講，全場座無虛席，話題論及年金改革、轉型正義、司法改革、拚經濟等。蔡英文談起外交非常有自信，自豪任內是「台美關係最好」的時刻，揮起民主大旗，各民主國家都會響應，英粉立即給予掌聲。

蔡接著說自己「最辣」的部分，面對中國的文攻武嚇，台灣不會低頭也不會屈服，有人宣揚武統言論即驅逐、中共軍機跨越海峽中線即驅離，作為三軍統帥，維護主權不可能讓步，「一國兩制絕不會被接受」。

接著談到改革，蔡英文說，她做了很多過去總統不敢做的事，譬如年金改革若不及早實行，軍公教年金很快就會碰上破產危機；而民主國家內政黨有龐大財產，對國家有害無益，必須立法追討；即使毀譽參半也要堅持，她願一肩扛起，繼續完成正確的事。

至於民眾最關心的司法改革，蔡英文表示，司改專業度高，其難度更甚年金改革，許多人認為太多「恐龍法官」，所以政府將推動法官法，汰除不適任的法官；而有法官也會希望尋求協助，因此仿美國、歐洲的陪審制或參審制，推動國民法官制，藉由民眾參與及法官的專業，讓判決能夠更加公平並符合大眾期待。

蔡英文最後也依慣例向支持者傳授口訣，「走出去，為台灣集結國際力量」；「護主權，遇到中國屈服不低頭」；「挺改革，推年改轉型正義討黨產」；「拚經濟，台商回流外商投資台灣」；「顧未來，加薪減稅年輕人好安心」。

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