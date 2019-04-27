蔡英文參加廢核遊行 張善政批：製造社會對立

2019-04-27 17:13

〔記者李欣芳／台北報導〕民間發起的427廢核遊行今天下午在台北、高雄雙城啟動，蔡英文總統也參與遊行，以無黨籍身分參選總統的前行政院長張善政下午指出，蔡總統面對核能議題，不願意花時間坐下來和國內多位優秀核工專家研究對策，反而用遊行抗議的政治手段，對抗自己人民公投的決議，用政治力量讓反核意識形態化，變成了信仰，擁核則污名化，變成了罪過，他想請問蔡總統，這樣製造社會對立是身為一個國家領導人該做的嗎？

張善政說，請問現在的執政黨，這樣做除了鞏固了選票以外，對國家有任何幫助嗎？

張善政辦公室下午發布新聞稿，做了以上表示。

張善政說，台灣曾經在核能工程及安全上都有傑出的研究成果，我們明明可以理性的探討，集思廣益找出最適當方式，解決台灣能源問題，帶領國家進步，現在卻自廢武功，為了政治利益強迫轉向發展國內技術尚不成熟的風力發電，甚至喊出用愛發電的虛幻口號，以為喊一喊電就會生出來，就像義和團洗腦團員，以為唸唸咒語就真的會刀槍不入一樣，張善政說，「這種執政方式，蔡英文還適任嗎？」

張善政說，他是理科人，重邏輯重科學也尊重專業。如果他當總統一定會貫徹「以核養綠」的公投決議，同時做全盤的能源檢討，集思廣益理性規劃，逐步降低火力發電，同步發展綠色能源，徹底解決台灣的能源問題。

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