小小職人萌登場 新手媽媽洪慈庸邀弱勢學童體驗6大職業

2019-04-27 17:49

〔記者張軒哲／台中報導〕「小小職人體驗營」活動今天在神岡登場，比去年陸軍、海軍、空軍、警察及消防員職業，並擴大邀請台電，透過體驗和宣導教學，讓學童們更認識職業與自我興趣。新手媽媽立法委員洪慈庸現場也和最萌小職人們一起互動闖關，邀請約200名學童參與，搜救犬也到場宣導，場面熱鬧。

今年「小小職人體驗營」活動由神岡社區發展協會與神岡國小共同主辦躍熱鬧，歡笑聲不斷。洪慈庸說，去年活動首次在后里舉行，反應熱烈，今年「小小職人體驗營」擴大成「六大職業」包括陸軍、海軍、空軍、警察、消防、電力技術員，為了提高學童的興趣，也規劃最熱門的消防救災車、電動小警車、台電高空作業車等裝備實作，讓孩子從體驗中學習，建立孩子對職場的基本認知，更進一步尊重各職業別，幼童換上警消跟海軍制服，模樣可愛，家長也把握機會拍照。

洪慈庸說，職業不只一種，讓體驗更多元！小小職人體驗設計了集章闖關，多項選擇吸引小朋友嘗試完成任務；活動也特別保留30個名額邀請神岡地區弱勢學童參與。

神岡國小校長王丕助說，藉由活動讓學校結合社區，許多小朋友第一次穿到「夢想職業」的制服，也第一次和超人氣搜救犬鐵雄、腿腿見面，期待透過教學、宣導、闖關體驗，讓大人、小孩在玩樂中學習，了解各個職業的工作內容與實務經驗，留下童樂的美好回憶。

台灣電力公司台中區營業處說，安排用電宣導及高空作業車體驗，希望對電力工程工作有興趣的小朋友，除了基本了解，也對電力技術員有更深的認識。

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