為韓國瑜槓上！ 蔡正元曝「羅智強經歷」諷：趨炎附勢

2019-04-27 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委蔡正元爆料，國民黨主席吳敦義曾募款4000萬元給高雄市長韓國瑜當競選經費。力挺韓國瑜的台北市議員羅智強則和蔡正元槓上，羅酸蔡難道是后羿，才會不斷攻擊黨內的「太陽」；蔡正元則透露「羅智強換黨、轉投主子的過程」，諷刺「趨炎附勢是應該的」。

針對蔡正元爆料，羅智強今天先在臉書說，蔡正元砍的不只是韓國瑜，根本就是「一桃殺五士」，蔡正元攻擊了韓國瑜、馬英九、朱立倫、郭台銘，表面上只捧了吳敦義，但這根本就是「捧殺」，並批蔡不斷攻擊黨內5個「太陽」，「你全部張弓狂射，你以為你是后羿？」

對此，蔡正元在臉書反嗆，並以「奉勸羅智強總統參選人」為開頭酸說，既然羅智強對身為「退休人員」的他這麼有興趣，那他也只好奉陪一下。他說，羅智強扶搖直上的功力「很令人讚賞」，接著細數羅智強的「經歷」，表示自從新黨式微後，羅智強改投國民黨，創下「馬王政爭」的戰績，在馬英九式微後，羅智強又改投朱立倫，此時砲打吳敦義也是戰績輝煌，接著朱立倫式微後，羅智強又改投韓國瑜，也都有美麗的說詞。

對於羅智強立場不斷變換，蔡正元嘲諷「這些也沒什麼」，畢竟羅智強是有大大之志的人，「趨炎附勢是應該的」。他還諷刺地說，勸羅智強不要太聰明，「好好準備你未來參選總統，比較實際」。

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