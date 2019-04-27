郭台銘稱「後宮不要干政」 「視網膜」諷：天后宮可以

2019-04-27 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，25日「後宮不要干政」一番話，引來各界批評。網紅「視網膜」陳子見也發文：「後宮不要干政，但天后宮可以。」

鴻海董事長郭台銘25日表示，因太太反對他參加國民黨初選，所以離家出走，但他也以「軍國大事，後宮不要干政」來強調他選總統決心，此話一出遭各界批評。網紅「視網膜」陳子見也發文：「後宮不要干政，但天后宮可以。」還Hashtag後宮真煩傳，8000多名網友按讚，隨後，粉專「政治迷因 Politacal memes」也為此製作一張梗圖，表示郭台銘不允許後宮干政，卻又以媽祖託夢為他參選藉口。

好多網友紛紛留說：「笑死啦」其他網友則留言：「下一站天后 宮」、「到底可以干還是不可干」」、「這個有梗」、「幹 好好笑」

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