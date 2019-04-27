友邦索羅門暴動趨緩 外交部：未獲撤僑要求

2019-04-27 13:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕我太平洋友邦索羅門群島民眾本月因不滿總理選舉結果在當地引發暴動。外交部今表示，目前荷尼阿拉市已逐漸恢復平靜，索羅門大使館並與當地僑胞保持密切聯繫，目前為止，我旅索僑胞及駐索大使館館團員眷均平安無虞，大使館迄今並未接獲任何僑胞希望撤離的要求。

外交部說，我駐索羅門群島大使館除持續注意觀察當地情勢發展，另外也透過社群軟體，與我旅索僑胞隨時保持密切聯繫，並公布若干可供僑民緊急避難的地點。目前為止，我旅索僑胞及駐索大使館館團員眷均平安無虞。有關報導所稱我國籍漁業公司表示，必要時願提供漁船，協助僑民由首都暫時撤離至較安全地點確實屬實，也感謝該公司熱心協助，但大使館迄今並未接獲任何僑胞希望撤離的要求。

外交部表示，索國首都治安已逐漸回穩，商家自昨日起多已陸續恢復正常營業，索國警方強調情勢仍在可掌控範圍之內。外交部再次提醒此一期間在荷尼阿拉的國人及在索僑胞注意安全，並請主動與大使館保持聯繫並做好準備，但無需驚慌。

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