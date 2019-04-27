蔡總統遭粗鄙言詞辱罵 釋昭慧：攻擊者欠女性一個道歉

2019-04-27 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕面對國、民兩黨接連在總統初選過程中對女性出言不遜，釋昭慧今天（27日）上午在臉書發文，她強調兩黨初選似乎已成為一場攸關性別議題的前哨戰，決定「忠於自己性別正義的一貫立場」做出批評。她也說：「對歧視女性者，一時找不到更妥切的名詞，姑且沿用『沙豬』一詞，其實這對豬是很不公平的」。

國、民兩黨總統初選過程中，接連發生對女性出言不遜的狀況，關心社會議題、女性權益的釋昭慧法師，批評發表「沙豬」言論者，應該向蔡總統與全國女性同胞道歉。

釋昭慧表示，近日某位「綠營沙豬」對蔡總統出言不遜，其實已經構成了性騷擾，「所有對這段粗鄙言詞感到不快的女性，都已受到了他的冒犯」。但攻擊者至今遲遲沒有出面說明，釋昭慧說他「欠女性一個道歉」。

釋昭慧隨後將砲火轉向國民黨總統初選參選人郭台銘，認為他的「後宮論」同樣讓自己非常震驚。她指出，郭台銘投入選舉恰好是他「學習性別正義等普世價值的好機會」。從前他總在公司裡當「皇帝」，連帶地把終身伴侶視為「後宮」，「有哪個屬下敢糾正他的沙豬言論呢？」

釋昭慧最後表示，蔡總統的平和回應固然獲得大眾好評，但背後那位攻擊者「好歹也是個公眾人物」，質疑他為何遲遲都不出面道歉。釋昭慧認為，身為一個性別社運工作者，她有必要提醒這些人道歉，這是她無可迴避的義務。

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