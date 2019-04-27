周錫瑋訪花種櫻 喊話「不要黨內互打」

2019-04-27 12:40

［記者王峻祺／花蓮報導］前台北縣長周錫瑋有意投入國民黨總統黨內初選，今到花蓮吉安參加百人種櫻花活動，並向黨內同志喊話「不要互打」，團結對外打贏選舉最重要；前花蓮縣長傅崐萁自出獄後，今也首度出席公開活動，稱周是他「好兄弟、好朋友」，有朋自遠方來，一定要迎接。

周錫瑋說，選舉需要團結，現在最重要的是尊重彼此長處，支持者也要尊重其他參選人，大家一起努力，不團結就無法贏得選舉，對於黨中央決定任何初選方式都贊成，要讓「最強棒」出來。

「不團結，選舉就不會贏！」他說，面臨民進黨這麼多的資源，支持者間更應該相親相愛，不要跟對方吵架，因為這樣到最後就會變成分裂，千萬不要在細枝末節上去爭論，一定要團結幫助最強棒打贏這場仗。

去年因炒股案入監、今年4月18日剛服刑期滿出獄的傅崐萁，因縣長妻子徐榛蔚到花蓮南區跑行程趕不及，臨時代表出席種櫻花活動，是他出獄後首場公開活動，致詞時笑稱，一早在家洗衣拖地「臨時被叫來」，能與好友周錫瑋同台，相當高興。

吉安鄉公所今年與鐵路局合作，爭取廢站近25年的干城火車站用地，打造「鐵道櫻花公園」，第1期計畫種下205棵平地櫻花樹，2期會再擴大種植面積，並進駐3節舊款廢棄車廂進行櫻花彩繪，提供民眾遊憩打卡。

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