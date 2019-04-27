繳健保養中國大媽？王浩宇轟藍營賣台

2019-04-27 11:58

［記者許倬勛／桃園報導］台灣已邁入高齡化社會，老者對醫療需求與日俱增，想不到藍營立委打算開方便之門，修法讓對岸「外國人」享用台灣的健保與長照，對此，桃園市議員王浩宇嘲諷：「繳健保費養中國大媽？這不是賣台，什麼才是？」

以藍營立委黃昭順、顏寬恒為首等16名立委提案，欲修正「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第16條，要放寬中國籍配偶之家眷來台定居的條件。外界認為將會排擠醫療資源，讓台灣陷入中國人的長照天堂，不付任何代價，享有高品質的醫療服務。

王浩宇指出，輿論排山倒海而來，藍營昨雖緊急撤下提案，但司馬昭之心人盡皆知，他說，台灣共有近40萬的中國籍配偶，此案等於讓台灣再多出80萬名高齡者來台依親的可能，而這些人可能已退休無法工作，不需繳交任何健保費用，就能免費享用醫療資源。

王浩宇說，政府不但得挪用國人繳交的健保費，提供免費的長照、醫療服務等，各縣市政府還必須編列老人年金、公車補助等各項預算來照顧「外國人」，對財政造成巨大負擔。

「中國一胎化的後果，憑什麼要台灣人承擔？」王浩宇說，中國老者來台，可能會讓台灣陷入像香港的窘境，醫療資源被掠奪、排隊掛號要等半年，國民黨的提案如果不是實質賣台，吃垮台灣的健保資源，請問什麼才是？

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