韓國瑜從神壇跌落 柯文哲：他掉下來也是贏我十幾趴

2019-04-27 11:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前發表是否參選2020總統大選的5點聲明，掀起議論，引發各界與藍營人士反彈，民調支持度下跌，甚至有人形容韓「已跌落神壇」。台北市長柯文哲今早受訪時被問到韓國瑜民調從神壇跌落的看法，柯文哲說，不會啦！「他掉下來也是贏我們十幾趴，這哪有什麼差，這還好啦！」

媒體問柯韓兩人粉絲有重疊，掉下來部分使得柯的支持度有增長？柯文哲說，其實他跟韓國瑜從臉書的粉絲去看，重疊只有10％很低，支持群眾不太一樣。

國民黨政策會前執行長蔡正元25日在臉書爆料，「吳敦義還靠個人力量募款四千萬元，直接交給韓國瑜作競選經費」，氣得韓國瑜以高雄市長職位做擔保，表示吳沒拿4千萬給他，若有他辭掉高雄市長。柯文哲對此表示，他選過2次市長選舉就知道，選舉費用是多少，算一算也知道，一定有很多錢。

名嘴蔡玉真爆料在臉書爆料，近日鴻海董事長郭台銘宣布參選後，國民黨還有人要加入初選，是個「更令人震驚的人」，媒體問到此事，柯文哲先是反問，「還有比郭台銘更厲害的？誰」，記者說「你覺得會是誰？」柯表示，「這我想不出來」。

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