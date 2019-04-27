初選這段時間 盧秀燕呼籲支持者：「少說二句」

2019-04-27 11:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕吳韓會4月30日登場，同時韓國瑜也會與前總統馬英九碰面，台中市長盧秀燕表示，總統選舉國民黨有一手好牌，但她擔心人多口雜，影響團結，因此她呼籲國民黨包括她自己這陣子「少說二句」，讓國民黨能好好協調。

台中市長盧秀燕今天上午參加追分國小百年校慶受訪表示，國民黨滿手好牌，包括高雄市長韓國瑜、鴻海集團總裁郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，每一張都是好牌，這個時候一定要維持團結和諧。

然而最近網內互打嚴重，讓盧秀燕很憂心，她表示，她擔心「人多口雜」，每一個人在這個時候因為都很焦慮，因此火氣都有一點大，而「人多口雜」，焦慮就會影響民眾正確的選擇。

盧秀燕強調，這段時間，包括她在內，呼籲「大家少講二句話」，她對吳韓會、馬韓會不會評論，讓整個事情化繁為簡，也請愛護支持他們的民眾，給黨部空間、給時間，讓國民黨好好處理、好好協調。

盧秀燕表示，唯有初選過程中大家和諧才能勝選，因此這段時間，國民黨與初選人選有什麼步驟、有什麼作法、她沒有評論。

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