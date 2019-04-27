吳王同台行禮如儀 王金平：本來就是好朋友！

2019-04-27 10:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨主席吳敦義與前立法院長王金平今天上午同時出席新北市土城區的「慶佛誕公益親子健行」活動，王金平被問到對黨內初選「全民調」的看法，他低調表示，尊重黨中央，「主席怎麼交待、就怎麼做」，但對目前黨內初選態勢，他也留下一句「一切都在變化中」。

王金平、吳敦義上午先後抵達會場，兩人在台上有說有笑，絲毫沒有違和感，王金平事後被問到與吳敦義的關係，笑說「兩人本來就是好朋友嘛！」

媒體問吳敦義對初選「全民調」的態度，吳敦義表示，全民調是中常會的決定，大多數中常委都贊成，所以不會隨便改變，但他會找所有要參加初選的人，聽取大家的意見。

吳敦義和王金平在台上時互動自然，不時還交頭接耳，在主辦單位安排下，兩人輪流敲「和平鐘」，並且還跟著健行隊伍走一小段路。

有媒體再問吳敦義，有沒有在競選期間拿4000萬元給韓國瑜，吳敦義強調，「我沒有經手」，選舉期間他每個月都要為黨到處借錢，也為各縣市長候選人的選舉經費尋求各地朋友的捐款，最高紀錄曾經一個月要借4500萬元，但是這些錢他都沒有經手。

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