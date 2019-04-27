唐鳳：台灣情勢險峻但華府有很多朋友

2019-04-27 10:13

〔記者李欣芳／台北報導〕赴美訪問的行政院政務委員唐鳳今天表示，這幾天在美國華府最常聽到的單字，就是「frontline」（前線）。這反映兩件事：一個是台灣的處境確實令人感到險峻，另一個則是，台灣在華府真的有很多朋友，而且他們都認為「台灣的前途不只是台灣自己的事」，也與區域穩定與美國戰略高度關聯。

唐鳳上午在臉書表示，這個星期在華府，她就「守護選舉不受境外勢力操縱」、「確保資通訊安全」，以及與全球主張開放政府的朋友們「強化夥伴關係」，與各界展開深入討論。

她說，在行程開始前，就知道會面層級符合大家的預期。現在整趟行程走完，可以說是超乎原本的預期。基於台美默契，不方便透露具體細節，但確實是「超乎預期」。

唐鳳指出，台灣與美國不僅互信，更是互利。外界看到的，也許是美國在外交、軍事上提供台灣協助，但實際上，在民主創新與資安防護上，台灣在美國的全球戰略中，都扮演重要角色，美國也很需要台灣。

她表示，台灣與美國最重要的共同價值，就是「民主自由」。印度「泰戈爾文學獎」4 月 23 日頒獎給總統蔡英文及台灣人民，並表示「民主與人權是人類社會最高成就，人類需要言論自由、選擇的自由及寫作的自由，以任何方式表達自我，讓世界變得更美好」。

因此，唐鳳說，國際社會更需要支持、保護、鼓勵和熱愛台灣人民，同時毫不遲疑地承認我們的國際地位，讓我們為全球的繁榮與永續，做出更多的貢獻。

此外，唐鳳也表示，這幾天華府的朋友一再提醒我們，不要只從台灣海峽的角度，來理解台灣在世界上的位置。我們的視野，至少應該擴大到印度洋和太平洋，也就是結合整個印太地區的人民，共同爭取自由、開放的價值。

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