高市府申請「賣菜郎CEO」商標？李惠仁：全家不是韓家

2019-04-27 09:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜傳記「跟著月亮走」版權生糾紛，為保護相關商標產品，韓國瑜已申請「賣菜郎CEO韓國瑜」商標，新聞局長王淺秋說，各界有愈來愈多需求，商標註冊後將與品牌或企業界合作，申請地址就位於李佳芬創辦的維多利亞中學。知名導演李惠仁在臉書反問：「淺秋啊！這個商標是韓（李）家的財產，既然無關高雄公共利益，用高雄市政府資源來幫忙申請，是否公私不分吶？全家不是韓（李）家捏！」

記者詢問高市府新聞局，目前尚未回覆，市府員工私下議論，依常理判斷這種私人商標，公務員應不會亂用公帑、公私不分。

「賣菜郎CEO韓國瑜」申請商標，正在審議，未來支持者不得擅印以免侵權，韓國瑜申請商標用途多元，包括鑰匙圈、海報、筆記本、紙盒、手提袋、購物袋、扇子、圍巾、礦泉水、廣告、書刊等。新聞局長王淺秋解釋，因夜市等地對韓市長Q版肖像任意取用，市府雖不致提告，但為防範「賣菜郎CEO韓國瑜」遭亂用，甚或有不當用途，才決定申請商標。

究竟是公部門或私人名義申請商標，王淺秋未進一步說明，知名導演李惠仁在臉書貼文提醒：「淺秋啊！這個商標是韓家的財產，既然無關高雄公共利益，用高雄市政府資源來幫忙申請，是否公私不分吶？全家不是韓（李）家捏！」

據了解，韓國瑜在2月20日申請「賣菜郎CEO韓國瑜」商標，正在補件審議，商標圖案為一顆綠色高麗菜，並有「賣菜郎CEO韓國瑜」字樣，申請地址就位於李佳芬創辦的維多利亞中學，王淺秋曾強調，商標註冊後將與品牌或企業界合作，但會要求捐出一定比例收入做公益。

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