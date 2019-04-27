被罵「政治淫婦」 小英回應網友狂讚：超棒的格局氣度

2019-04-27 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝25日先在記者會上嗆「蔡英文不倒，台灣不會好」事後更在臉書以「政治淫婦」、「公開政治通姦者」等歧視字眼形容總統蔡英文。對此，蔡英文26日在臉書呼籲支持者理性，「不要幫對立與仇恨添加柴火」。言論讓許多網友大讚「高度與氣度 很高興她是我們的總統」、「超棒的格局與氣度」。

蔡英文表示，她知道她所遭受的批評讓許多支持者更氣，但她想呼籲所有支持者保持理性、冷靜，不要幫仇恨添加柴火。從2008年到今天，來自對岸、對手政黨的謾罵攻擊從未停過，「執政以來，我為了推動改革，所遇到的攻訐辱罵，也從來沒少過。但蔡英文從來沒有因此退縮」。

蔡英文強調，「我們現在哪裡還有本錢，去經歷這樣的撕裂？情緒性的發言或作為，都無助於最後大選的團結」，她也相信「黨部和協調小組會盡最大的努力，讓整個初選的民主程序產生最好的結果，團結為2020打拚。」

蔡英文這番言論被轉貼到PTT後引發網友熱議，紛紛留言大讚「高下立判」、「小英加油 別跟髒東西一般見識」、「該有修養就有養修（修養）！該硬就硬！對習維尼就是強硬啊~」、「高度與氣度 很高興她是我們的總統」、「不卑不亢、不慍不火，這才是當總統該有的高度跟格局」、「小英修養很好 真的很棒」。

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