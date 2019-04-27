轟郭台銘眼中只有利益 學者：怎能放心把國家交給他？

2019-04-27 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘日前宣布參加國民黨總統初選，為政壇投下震撼彈，外媒對此也相當關注，英媒《BBC》則報導，若郭台銘成功當選總統，將推行較親中的政策。對此，台北大學都市計畫研究所副教授廖桂賢開砲，郭台銘只是個眼中只有利益的商人，「怎能放心把國家交給他？！」

「我受不了！不罵不舒服！你他爺爺的郭台銘以為你是皇帝嗎？！」廖桂賢在臉書表示，郭台銘不過是個眼中只有利益的商人，有幾個錢就誤以為自己可以治國了？！一個把公司當動物園經營的血汗工廠老闆，造成多少絕望的年輕人跳樓自殺，「怎能放心把國家交給他？！」

廖桂賢說，郭台銘說是「要為年輕人來做事」，但年輕人，你真的放心把你的未來交給一個把勞工視為草芥的財主嗎？「台灣人為何對剝削勞工、保守封建的財主如此盲目吹捧、吹捧到這樣的人出來選總統？」

廖桂賢感嘆，台灣已經有一個不斷被吹捧的不入流草包還不夠嗎？還要加上一個充滿銅臭味自以為可以稱帝的無良商人？政大地政系教授徐世榮也在臉書轉貼該貼文表示，「罵的真好！讚！」

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