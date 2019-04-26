韓國瑜搶搭日本舞團「掃街造勢」 被嗆「以為自己是神啊」

2019-04-26 21:55

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山五甲龍成宮舉辦國際藝陣嘉年華，今晚邀請日本東京高圓寺「阿波踊舞團」踩街演出，吸引上萬民眾圍觀，演出前大批民眾就先在五甲路旁卡位等待，結果，舞團遊街演出前，先出場的竟是市長韓國瑜的「掃街造勢」，引來民眾的噓聲四起，當面嗆韓國瑜「你以為自己是神啊！」、「要來看表演、不是看市長」，人氣和4個月前相較似有了改變！

配合日本高圓寺「阿波踊舞團」踩街演出，熱鬧鳳山五甲路段今天下午5點起，交通管制，只讓民眾徒步進場，其他車輛都被要求改道。大批民眾5點不到就先在五甲路旁卡位等待，人龍綿延2、3公里，五甲龍成宮廣場更是聚集數千民眾，想一睹日本400年歷史的傳統舞陣風采。

未料，民眾等待的日本舞團未出場，竟是等到市長韓國瑜，帶著一批要參選立委的地方民代，先來「掃街造勢」，有人忍不住當面嗆韓國瑜，「你以為自己是神啊！」、「要來看表演、不是看市長」，不過，也有韓粉相隨喊出，「市長加油！」、「選總統」等口號。民眾宛若置身選舉造勢場，讓人當場傻眼！

「阿波踊舞團」先在龍成宮廣場起舞，緩緩跟隨韓市長隊伍之後，沿著五甲路踩街表演，上百名樂師、舞者踏著特殊舞步緩緩前進，熱鬧的場面震撼人心。

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