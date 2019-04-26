南市議員跑票遭中評會停權 賴清德這麼看…

2019-04-26 21:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於民進黨中評會開會討論去年台南市正副議長選舉跑票的3位議員，處以停權1年半處分，行政院前院長賴清德今（26）日受訪表示，以黨內公職人員選舉初選辦法，未遵照投票規定就是開除黨籍，中評會以票決方式超越黨的規定，盼望中央後續能妥善處理。

賴清德表示，中評會的作法令人相當遺憾，這樣的決定再次重創民主精神，也讓黑金改革半途而廢，盼黨中央做妥善處理。

據了解，針對去年台南市正副議長選舉跑票案，民進黨中評會24日對3名跑票議員陳怡珍、周麗津、吳通龍作出停權1年半的決議，引發黨內各種不同聲音，台南市黨部做出大門暫行關閉動作，指是為了對黨紀表示哀悼及保護同仁安全，市議會黨團則表示會提出仲裁。

不過，民進黨市黨部執行委員蔡和太、曾金興、陳世輝則發表聲明反批市黨部主委黃先柱成為打手，為特定派系服務；當事人之一的市議會議長郭信良也發表聲明表示，希望民進黨黨團不要再打「七傷拳」，不應再派系鬥爭、排除異己。

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