蘇揆肯定院會出席率最高 盧秀燕：為了爭取預算

2019-04-26 22:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕行政院長蘇貞昌日前點名高雄市長韓國瑜忙著選總統，沒來過行政院會，對此，台中市長盧秀燕今天受訪表示，昨日在院會發言跟蘇院長開玩笑，說有的縣市長真的距離比較遙遠，像韓市長在高雄最遠的地方，他花的時間最多，有的市長因為路途太遙遠，沒辦法參加，有的因為城市每個人工作情形不一樣，真的情有可原，不能苛責。

對於受蘇貞昌肯定是六都首長出席率最高，盧秀燕說，除了到市議會備詢外，幾乎都親自參加院會，因為有很多的建設跟預算需要中央協助，所以身為台中市長，一定要跟中央、各界建立友好關係，跟別人的關係越好，可以爭取的資源更多，所以這是市長的責任。

盧說，當然有時候難免也會有事，例如有幾次因為市議會備詢，就沒有辦法參加，所以不可能每次都到，但是我覺得身為一個市長，要跟各界尤其地方和中央政府一定要建立友好關係，交的朋友越來越多，資源越來越大，只要在時間許可範圍內，就盡量參加，當然也不是每次都可以參加。

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