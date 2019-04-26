郭董夫人離家出走？ 盧秀燕：可能對丈夫要從政受到衝擊

2019-04-26 22:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕郭台銘透露妻子曾馨瑩無法諒解他參選，已經「離家出走」，更直言希望「軍國大事，後宮不要干政！」台中市長盧秀燕今天受訪回應說，認識曾馨瑩，非常溫婉，不管郭董做什麼事情，都全力幫忙，是郭董背後很重要的精神支持力量，但她可能沒有料到郭董要從政，應該是情緒上受到非常大的衝擊。

盧秀燕也說，郭董平常也夠忙了，可能她的太太希望家庭生活單純一點，這就是她的想法，也是家庭婦女的想法，以我對她的了解，她們夫妻很恩愛，我想最後若郭董還是維持參選的決定，甚至成為國民黨候選人的話，我想最後太太一定會回心轉意去幫忙，成為他背後最大的支持力量。

對於平常是否會與先生討論政治？盧秀燕說，丈夫對她的身體狀況、每天是否太過勞累比較關心，有時候，一個工作接著一個工作，沒時間吃飯，丈夫會幫我備餐，也會偶爾幫她按摩兩下，家事主要由丈夫來負責，讓她沒有後顧之憂，「我滿幸運的」。

盧秀燕說，她也考慮到許多女性從政者，或在各個職場上，可能就沒有這麼幸運，因此我們也推出更多更好的方案，希望讓女性朋友們，如何去排除蠟燭兩頭燒的問題，讓她們在職場上更能夠發揮，沒後顧之憂。

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