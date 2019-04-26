柯P上任後赴中交流學生暴增 議員憂心「落地招待」搞統戰

2019-04-26 20:01

〔記者楊心慧／台北報導〕中共總書記習近平今年3月指必須培養一代又一代擁護中國社會主義制度的人才，「從學校抓起、從娃娃抓起」，台北市議員簡舒培發現，柯上任後赴中參訪的學生越來越多，且中國來訪台灣做教育交流的名單，除中國的學校老師外，竟混入中國共產黨成員，甚至台灣赴中的學生，還接受中國的「落地招待」，誇張的是台北市教育局完全沒掌握狀況！

中國對台灣動作頻頻，簡舒培今在議會質詢時表示，第16屆海峽兩岸和平小天使互訪交流上個月在台北市民族國小舉辦開營儀式，北市教育局提供的資料僅有中國學校老師，實際上卻混入中國共產主義青年團組織，中國媒體還大喇喇地發新聞稿說這是統戰，質疑教育局是否知情刻意隱匿。

簡舒培發現，柯文哲上任後，赴中交流人數一直在成長，從104學年度的623人，到現在108學年度還沒結束竟高達1188人。簡強調，不反對赴中教育交流，但教育局必須知道孩子去中國做什麼，是否是教育交流，但教育局完全沒掌握，給予的資料亂七八糟，赴中的經費、前往的人數全都對不起來。

簡舒培表示，從教育局提供的資料可看到，有些交流經費都是0元，僅需機票自理，「這是否代表台灣學生接受中國的落地招待？習近平就是要抓走我們的娃娃，就是要對我們統戰！」

教育局長曾燦金雖表示教育人員不會傻到被人家統戰的這種程度，但對於簡舒培追問教育局是否不知道交流的行程安排，曾則說：「不是不知道啦，我也沒辦法...」最後簡舒培要求教育局必須在一週內將此事調查清楚並補資料，曾燦金則允諾將補齊資料給議員。

教育局事後受訪指出，兩岸教育交流都是學校與學校都會事先連絡，包含提供當天會進入學校參訪者的名單，雖中國共產黨組織的成員與中國學校參訪團搭的是同班飛機，但他們並無進入學校。

至於落地招待，教育局解釋，當初說好台灣到中國參訪，就由中國提供住宿，中國到台灣參訪則由台灣提供住宿，不算落地招待。

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