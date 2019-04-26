扯！我參加天津亞俱盃女排賽 國籍全部遭註記「中國」

2019-04-26 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕2019年亞洲俱樂部男子排球今（26日）晚惜敗斯里蘭卡，位居本屆賽事第6名；本屆亞俱盃女子排球錦標賽則是將在明（27）日於中國天津登場。不料在中國賽事官網上卻發現，我國選手國籍全遭註記「中國（CHN）」！

據有排球工作經驗人士透露，亞俱盃是集結亞洲各國的職業聯賽冠軍隊的賽事，所以通常並非以國家隊出賽，而是各國國內職業隊出賽，隊中除了自己國家內的選手外，可能也會有外籍選手。台灣這次不同於去年、前年推派出企業排球隊出戰，改以U23世大運代表隊為班底，並找來亞運國手陳姿雅、曾琬羚組隊出征。

今晚有網友發現，我國選手的效力球隊欄被官方註記為「中華台北（Chinese Taipei）」，國籍欄位則被註記「中國（CHN）」。對此，網友沉痛表示「我們選擇忍受中華台北，以為這樣中國就不會打壓，但事實證明，中國要的不只中華台北，只要他可以，隨時都可以讓你『被中國』」 ，網友也希望「相關單位能盡快對此做出回應」。

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